Atelier Cuisine à la Châtellenie La Châtellenie Availles-Limouzine Catégories d’évènement: Availles-Limouzine

Vienne

Atelier Cuisine à la Châtellenie La Châtellenie, 25 avril 2022, Availles-Limouzine. Atelier Cuisine à la Châtellenie

La Châtellenie, le lundi 25 avril à 17:00

Dans le cadre du programme « Notre Printemps en Sud Vienne Poitou ! » Venez à la rencontre de Thomas Fournier, propriétaire de la Châtellenie à Availles-Limouzine. Une fin d’après-midi à la découverte des produits locaux. Aujourd’hui vous allez enfiler votre tablier de cuisine pour préparer la recette suivante : Asperges Jambon de Bœuf du Domaine Coiffard et vinaigrette tiède. Conditions sanitaires : Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur à la date de l’animation

Gratuit, Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Atelier Cuisine La Châtellenie 1 rue du commerce 86460 Availles-Limouzine France Availles-Limouzine Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T17:00:00 2022-04-25T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Availles-Limouzine, Vienne Autres Lieu La Châtellenie Adresse 1 rue du commerce 86460 Availles-Limouzine France Ville Availles-Limouzine lieuville La Châtellenie Availles-Limouzine Departement Vienne

La Châtellenie Availles-Limouzine Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/availles-limouzine/

Atelier Cuisine à la Châtellenie La Châtellenie 2022-04-25 was last modified: by Atelier Cuisine à la Châtellenie La Châtellenie La Châtellenie 25 avril 2022 Availles-Limouzine La Châtellenie Availles-Limouzine

Availles-Limouzine Vienne