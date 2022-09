Atelier cuisine à la Biêre L’EDUENNE Autun Autun Catégories d’évènement: Autun

Saône-et-Loire

Atelier cuisine à la Biêre L’EDUENNE Autun, 14 octobre 2022, Autun. Atelier cuisine à la Biêre L’EDUENNE

Collêge du Vallon à Autun Autun Saône-et-Loire

2022-10-14 18:15:00 – 2022-10-14 Autun

Saône-et-Loire EUR 66 Thématique originale autour de petits classiques revisités à refaire pour les amateurs de biêres. Pour cela, nous aurons la chance d’utiliser 3 biêres locales brassées par Alice de la Brasserie de l’Eduenne. Nous verrons ensemble comment réaliser une véritable gratinée à l’oignon, un beurre blanc ou bien monter un strudel de poisson. Au menu :

La Biêre Ambrée, Pour une Gratinée à l’oignon et à la Cabrache du Morvan La Biêre Blonde, Pour le beurre blanc aux moules, Strudel de saumon au chou La Biêre Blanche, Pour Puncher un Baba géant aux fruits exotiques culinariaautun@gmail.com https://www.culinaria-autun.com/ Autun

dernière mise à jour : 2022-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Autun, Saône-et-Loire Autres Lieu Autun Adresse Collêge du Vallon à Autun Autun Saône-et-Loire Ville Autun lieuville Autun Departement Saône-et-Loire

Autun Autun Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autun/

Atelier cuisine à la Biêre L’EDUENNE Autun 2022-10-14 was last modified: by Atelier cuisine à la Biêre L’EDUENNE Autun Autun 14 octobre 2022 Autun Collège du Vallon à Autun Autun Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Autun Saône-et-Loire