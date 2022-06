Atelier cuisine

2022-07-13 14:00:00 – 2022-08-24 16:00:00 Le chef pâtissier Romain Ponard vous propose des recettes de saison, gourmandes, fruitées et équilibrées ! Pour cuisiner en famille, se faire plaisir et découvrir de nouvelles saveurs. Des recettes originales à base de Vache qui rit. Dès 6 ans accompagné d’un adulte.

