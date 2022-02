Atelier cuir Saint-Julien-du-Pinet Saint-Julien-du-Pinet Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-du-Pinet

Atelier cuir Saint-Julien-du-Pinet, 17 février 2022, Saint-Julien-du-Pinet. Atelier cuir Le Champ du Prau Cuir Bidule Truc Saint-Julien-du-Pinet

2022-02-17 – 2022-02-17 Le Champ du Prau Cuir Bidule Truc

Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire Saint-Julien-du-Pinet 30 30 EUR Envie de fabriquer toi même de jolis objets ? Les ateliers Cuir Bidule Truc sont faits pour toi, que tu sois débutant ou confirmé, de nombreuses réalisations t’attendent : bourse, bracelets, étuis, porte-clés…

Goûter maison inclus, cuirbiduletruc@laposte.net +33 6 63 10 99 65 http://www.cuirbiduletruc.fr.cr/ Le Champ du Prau Cuir Bidule Truc Saint-Julien-du-Pinet

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-du-Pinet Autres Lieu Saint-Julien-du-Pinet Adresse Le Champ du Prau Cuir Bidule Truc Ville Saint-Julien-du-Pinet lieuville Le Champ du Prau Cuir Bidule Truc Saint-Julien-du-Pinet Departement Haute-Loire

Atelier cuir Saint-Julien-du-Pinet 2022-02-17 was last modified: by Atelier cuir Saint-Julien-du-Pinet Saint-Julien-du-Pinet 17 février 2022 Haute-Loire Saint-Julien-du-Pinet

Saint-Julien-du-Pinet Haute-Loire