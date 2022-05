ATELIER CUIR

2022-06-11 – 2022-06-11 EUR 150 Création de votre ceinture en cuir repoussé, travail de teintures, couture seilier. n Vous repartirez avec vos créations !! L’atelier Abat-carre vous propose de découvrir l’univers du cuir. Création de votre ceinture en cuir repoussé, travail de teintures, couture seilier. n Vous repartirez avec vos créations !! dernière mise à jour : 2022-05-13 par

