Atelier: Cueillettes sauvage Mézières-en-Brenne, 2 octobre 2021, Mézières-en-Brenne.

Atelier: Cueillettes sauvage 2021-10-02 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-09

Mézières-en-Brenne Indre

100 EUR 100 Vous deviendrez en quelques heures des spécialistes. Au point que vous ferez la moue devant une ortie ou un pissenlit Vous rentrerez de votre cueillette matinale, pleins paniers. Vous serez attendu en cuisine par Valérie, Cuisinière en cheffe. Avec ses conseils avisés, vous préparerez des recettes contemporaines et savoureuses. Et les dégusterez autour de la grande table d’hôtes et d’une bonne bouteille. L’atelier comprend : Une découverte des plantes & cueillette sur les sentiers de Brenne encadrée par Nathalie, guide diplômée; Un atelier cuisine participatif, encadré par Valérie, la sanglier en Cheffe; Un repas complet, à base des plantes cueillies et d’ingrédients bio, locaux …

Panier en main, vous découvrez les sentiers de Brenne en compagnie de Nathalie, votre guide diplômée pour qui les plantes sauvages comestibles n’ont aucun secret. Nathalie vous apprendra à explorer, reconnaître, sans vous tromper feuilles, graines, racines ou fleurs…

contact@lesanglierhirsute.fr +33 6 13 38 57 81 http://www.lesanglierhirsute.fr/

©Le Sanglier Hirsute

