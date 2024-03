Atelier « cueillette sauvage » Jardin botanique de l’Aubrac Saint-Chély-d’Aubrac, dimanche 2 juin 2024.

Dimanche 2 juin, 15h00 Jardin botanique de l'Aubrac Gratuit. Inscription obligatoire (20 places). RDV à 15h au Jardin botanique de l'Aubrac (village d'Aubrac, au pied de la Maison de l'Aubrac).

Une expérience immersive qui vous connectera profondément à la nature en éveillant tous vos sens. Dans cet atelier, nous explorerons les délices cachés du monde végétal à travers la cueillette de plantes sauvages, tout en engageant nos cinq sens pour une aventure sensorielle inoubliable.

Rejoignez-nous lors de cet atelier sensoriel où vous apprendrez à voir, toucher, sentir, goûter et entendre la nature d’une manière totalement nouvelle. Laissez-vous emporter par les parfums envoûtants, les saveurs délicieuses et les découvertes surprenantes que la cueillette sauvage peut offrir. Suivi d’un stand de plantes médicinales dans l’après-midi.

Jardin botanique de l’Aubrac Saint-Chely-d’Aubrac, Aubrac, Aveyron, Occitanie Saint-Chély-d’Aubrac 12470 Aveyron Occitanie 05 65 44 65 84 http://www.aubrac-jardin.org [{« type »: « email », « value »: « maintenance@aubrac-jardin.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 07.86.56.92.50 »}] Près des vestiges du Monastère-hôpital de la Domerie d’Aubrac, jardin botanique privé sur 2 500 m². Un site unique pour découvrir la richesse de la flore du massif de l’Aubrac et qui bénéficie d’une situation privilégiée au pied de l’Espace naturel sensible « Grande prairie d’Aubrac ». Plus de 500 plantes sauvages locales présentées dans leurs milieux de vie reconstitués : sous-bois, pâturage, rocaille, tourbière active. Plus de 30 espèces de plantes protégées. Culture expérimentale de Thé d’Aubrac. Talus géologique présentant la succession des différentes roches de l’Aubrac. Panneaux explicatifs. Lieu d’exposition de photographies dans le cadre du Festival Phot’Aubrac.

Ouvert du 16 mai au 30 septembre. par Nasbinals D 987, par Saint-Chély-d’Aubrac D 533, par Espalion D 987 et par Laguiole D 15 Parking, animaux admis en laisse.

©YTroulier