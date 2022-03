Atelier cueillette et dégustation de plantes Egry Egry Catégorie d’évènement: Égry

Atelier cueillette et dégustation de plantes Egry, 25 juin 2022, Egry. Atelier cueillette et dégustation de plantes

Egry, le samedi 25 juin à 14:30

L’association Dicila vous propose un atelier “cueillette et dégustation”, vous découvrirez le jardin de l’association, les plantes sauvages environnantes. Après la récolte, on vous dévoilera quelques recettes que vous pourrez réaliser afin de partager un goûter convivial. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. Visite soumise au protocole sanitaire en vigueur. Atelier cueillette et dégustation de plantes Egry 12 Rue de la Mothe, Egry Egry

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Égry Autres Lieu Egry Adresse 12 Rue de la Mothe, Egry Ville Egry lieuville Egry Egry

Egry Egry https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egry/

Atelier cueillette et dégustation de plantes Egry 2022-06-25 was last modified: by Atelier cueillette et dégustation de plantes Egry Egry 25 juin 2022 Egry Egry Egry

Egry