ATELIER « CUEILLETTE ET CUISINE SAUVAGE » PAR L’ASSOCIATION GRAIN DE POLLEN

Après une petite balade et une découverte des plantes sauvages comestibles, les participants cuisineront leur récolte et dégusteront leurs réalisations au cours d’un repas complet et convivial. Chacun repartira avec de nombreuses recettes à réaliser à la maison pour poursuivre ce plaisir de cuisiner ce que la nature nous offre.

A partir de 8 ans. Sur réservation EUR.

CARNUTA, 2 RUE DU BOURG ANCIEN

Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 16:30:00



