Atelier cueillette et cuisine à domicile Olivet – Parc du Poutyl Olivet, samedi 23 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T12:30:00+01:00 – 2024-03-23T13:00:00+01:00

Fin : 2024-04-27T11:30:00+02:00 – 2024-04-27T12:00:00+02:00

Atelier Cueillette et Cuisine à Domicile : Découvrez la Nature dans votre Jardin !

Caractéristiques :

Explorez la nature depuis le confort de votre domicile avec notre atelier de cueillette et cuisine à domicile.

Durée : 4 heures maximum, de 14h à 18h.

Je me déplace chez vous pour vous guider dans l’identification des plantes comestibles, jusqu’à 30 min autour d’Orléans.

Avantages :

Un atelier sur mesure, adapté aux plantes comestibles de votre environnement.

Apprenez à reconnaître et à utiliser les plantes tout en découvrant les risques liés à la cueillette.

Cuisinez des recettes délicieuses avec les plantes et ingrédients locaux, selon vos préférences.

Capacité de préparer un repas pour jusqu’à 4 personnes, au-delà, une dégustation est proposée.

Modulable : plus de plantes comestibles, plus de cuisine, plus de plaisir !

Utilisations :

Réservation en ligne disponible sur notre site, avec programmation du rendez-vous selon vos disponibilités.

Public:

Convient parfaitement aux familles, aux groupes d’amis, et à toute personne souhaitant redécouvrir les plantes comestibles pour une utilisation quotidienne en cuisine et en santé.

Habitez proche d’un lieu de verdure est un plus.

Prix :

offre de lancement à 43 € pour les 10 premiers ateliers

Tarif : 97€ par atelier.

Politique de retour et de remboursement :

Remboursement de 50% en cas d’annulation dans les 15 jours précédant l’atelier.

Informations supplémentaires :

Nombre de participants libre, aucun matériel spécifique requis.

Plongez dans une expérience unique où nature, cuisine et convivialité se rencontrent chez vous !

Je réponds à vos questions

Olivet – Parc du Poutyl 422 rue du Général de Gaulle Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

sortie nature

Atelier cueillette et cuisine à domicile