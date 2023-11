Atelier cueillette d’automne Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mercredi 29 novembre 2023

de 14h00 à 15h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit Réservation par téléphone ou à l’accueil du centre. Prochain rendez-vous au jardin sur le toit du centre Hébert pour un herbier d’automne. A partir d’une cueillette au jardin sur le toit du centre, les enfants pourront réaliser une carte herbier d’automne ou une petite affiche décorative. Une belle occasion d’en apprendre plus sur les végétaux. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

