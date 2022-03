Atelier Cuardenillos Musée de l’image Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Vosges

Atelier Cuardenillos Musée de l’image, 27 mai 2022, Épinal. Atelier Cuardenillos

Musée de l’image, le vendredi 27 mai à 10:00

Au programme de la journée : > Visite de l’exposition Posada, génie de la gravure pour trouver l’inspiration > Gravure sur linoléum, composition typographique et impression en bichromie sur les presses de l’Atelier Jean-Paul Marchal pour créer sa couverture illustrée > Reliure au fil pour fabriquer son livret > Écriture de quelques lignes pour dévoiler ses astuces > Et pique-nique du midi pour faire une pause bien méritée ! L’activité est accessible aux adultes et adolescents à partir de 12 ans. Matériel fourni. Prévoir un repas tiré du sac et une tenue adaptée au travail d’impression. Horaires : de 10h à 17h.

Réservation obligatoire (jauge limitée à 10 personnes). Tarif : 15,70€/pers ou 13,60€ pour les spinaliens

Le musée de l’Image | Ville d’Épinal invite Sarah Monnier, artiste plasticienne. En sa compagnie, venez réinventer en atelier des « cuadernillos », de petits livrets mexicains remplis d’astuces Musée de l’image 42 quai de Dogneville Épinal Épinal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Épinal, Vosges Autres Lieu Musée de l'image Adresse 42 quai de Dogneville Épinal Ville Épinal lieuville Musée de l'image Épinal Departement Vosges

Musée de l'image Épinal Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epinal/

Atelier Cuardenillos Musée de l’image 2022-05-27 was last modified: by Atelier Cuardenillos Musée de l’image Musée de l'image 27 mai 2022 Épinal Musée de l'image Épinal

Épinal Vosges