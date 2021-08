Atelier Croqu’musée Musée montagnard, 18 septembre 2021, Les Houches.

Atelier Croqu’musée

Musée montagnard, le samedi 18 septembre à 09:30

Découvrez et dessinez le musée de l’extérieur comme de l’intérieur grâce aux conseils d’illustrateurs. Côté pile : le bâtiment et son histoire commentée, côté face : ses collections présentées et croquées ! Le matériel est fourni et l’atelier accessible à tous les niveaux. Animation proposée en collaboration avec l’association Dans l’temps

L’inscription est obligatoire (places limitées).

Musée montagnard 2 place de l’église 74310 Les Houches Les Houches Haute-Savoie



2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T12:00:00