Lot

Atelier Croquis Figeac, 22 septembre 2021, Figeac. Atelier Croquis 2021-09-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-22 Médiathèque l’Astrolabe 2 boulevard pasteur

Figeac Lot Dans le cadre du festival Terres d’ailleurs, le Carrefour des sciences et des arts s’associe à la médiathèque pour vous proposer un atelier croquis animé par Aurélie Calmet, dessinatrice voyageuse. Carnettiste et naturaliste de formation, Aurélie Calmet travaille sur les liens entre l’homme et la nature. Son crayon et son carnet l’accompagnent dans tous ses voyages et expéditions. A ses côtés, découvrez les bases du croquis. Avec l’association Carrefour des sciences et des arts

dans le cadre du festival Terres d’ailleurs Sur inscription – à partir de 15 ans +33 5 65 34 66 77 @astrolabe dernière mise à jour : 2021-08-30 par

