Caen Calvados Partons pour une initiation au croquis. En balade, observons l’architecture contemporaine aux alentours du Pavillon.

En quelques traits, apprends à esquisser trois bâtiments remarquables de la presqu’île : la bibliothèque Alexis de Tocqueville, le Tribunal de Grande Instance et le Dôme.

Enfants (à partir de 8 ans) & ados. Familles bienvenues.

Inscription sur Hello Asso.

Renseignements : inscription@lepavillon-caen.com ou 02.31.83.79.29

