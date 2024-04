Atelier croquis astuces pour un carnet de voyage Léognan, samedi 13 avril 2024.

Amateurs d’art et de patrimoine, venez découvrir cet atelier de dessin en plein air conçu spécialement pour vous ! Adapté à un large public et particulièrement aux débutants, cet atelier sera une occasion de découvrir les techniques de dessin et de création artistique tout en explorant les charmes de la ville. 38 38 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 16:30:00

Rue Jules Guesde

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@audreygonzalez.fr

