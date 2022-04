Atelier croquis ados-adultes avec Lapin Le Chautay Le Chautay Catégories d’évènement: Cher

Le Chautay

Atelier croquis ados-adultes avec Lapin Le Chautay, 6 août 2022, Le Chautay. Atelier croquis ados-adultes avec Lapin Le Chautay

2022-08-06 – 2022-08-06

Le Chautay Cher Le Chautay Ateliers d’initiation à l’Urban Sketching s’adressant à tous les niveaux. Les participants apprendront des méthodes intuitives du croquis, de la composition et de l’importance du point de vue. Lapin abordera la couleur, le portrait, la perspective et la narration. Venez découvrir l’Urban Sketching en compagnie de l’illustrateur Lapin et apprenez les méthodes intuitives du croquis, de la composition et de l’importance du point de vue. contact@paysloirevaldaubois.fr +33 2 48 74 23 93 https://www.paysloirevaldaubois.fr/ Ateliers d’initiation à l’Urban Sketching s’adressant à tous les niveaux. Les participants apprendront des méthodes intuitives du croquis, de la composition et de l’importance du point de vue. Lapin abordera la couleur, le portrait, la perspective et la narration. ©Pays Loire Val d’Aubois

Le Chautay

dernière mise à jour : 2022-04-21 par BERRY

Détails Catégories d’évènement: Cher, Le Chautay Autres Lieu Le Chautay Adresse Ville Le Chautay lieuville Le Chautay Departement Cher

Le Chautay Le Chautay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-chautay/

Atelier croquis ados-adultes avec Lapin Le Chautay 2022-08-06 was last modified: by Atelier croquis ados-adultes avec Lapin Le Chautay Le Chautay 6 août 2022 cher Le Chautay

Le Chautay Cher