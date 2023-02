ATELIER – CROQUER LE QUOTIDIEN, 26 avril 2023, Béziers .

ATELIER – CROQUER LE QUOTIDIEN

Caserne Saint Jacques

Cour Marengo Béziers Herault

2023-04-26 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-27

Béziers

Herault

Afin d’évoquer Jean Moulin, et de rendre honneur à son talent artistique et son époque, les musées de Béziers et les Archives municipales s’associent pour un atelier de deux jours. La première étape consistera à faire des recherches documentaires aux archives municipales pour voyager au début du XXe siècle. Les documents découverts seront le support de la seconde journée au musée Fayet, et qui permettra d’interpréter l’univers artistique du héros de la résistance.

Atelier dessin et aquarelle.

L’inscription pour les deux jours est obligatoire.

Afin d’évoquer Jean Moulin, et de rendre honneur à son talent artistique et son époque, les musées de Béziers et les Archives municipales s’associent pour un atelier de deux jours. Après des recherches documentaires aux archives pour voyager au début du XXe siècle, les documents découverts seront le support pour interpréter l’univers artistique du héros. Inscription obligatoire pour les deux jours

Béziers

dernière mise à jour : 2023-02-22 par