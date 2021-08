Strasbourg Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Bas-Rhin, Strasbourg Atelier : « Croquer la place du Château » Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Atelier : « Croquer la place du Château » Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine, 18 septembre 2021, Strasbourg. Atelier : « Croquer la place du Château »

Le 5e Lieu – culture, architecture, patrimoine, le samedi 18 septembre à 14:00

### En écho à l’exposition « Dans la place. Illustrations d’Ariane Pinel » cet atelier vous invite à développer votre sens de l’observation pour réaliser un croquis avec Ariane Pinel. Ariane Pinel, illustratrice strasbourgeoise, partagera conseils et techniques pour accompagner votre dessin.

Gratuit. Réservation obligatoire. Prévoir le matériel de dessin : carnet, crayon, gomme, feutres de deux couleurs.

En écho à l’exposition « Dans la place. Illustrations d’Ariane Pinel » cet atelier vous invite à développer votre sens de l’observation pour réaliser un croquis avec Ariane Pinel. Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine 5 place du château, 67000 Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Adresse 5 place du château, 67000 Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Le 5e Lieu – culture,architecture,patrimoine Strasbourg