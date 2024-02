Atelier Croque ton musée Rouen, jeudi 29 février 2024.

Atelier Croque ton musée Rouen Seine-Maritime

Véritable incontournable de Citémômes, l’atelier “Croque ton musée !” est une activité ludique et artistique à la découverte des musées de la Métropole de Rouen et de leurs œuvres. Munis d’un carnet de croquis, les enfants partent à la rencontre d’un tableau ou d’une sculpture ! Atelier à partir de 4 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 14:30:00

fin : 2024-02-29 16:00:00

11 Rue du Moulinet

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie associationcitemomes@gmail.com

