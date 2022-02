ATELIER : CROCQ MONSIEUR MOLIERE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault Atelier pour adulte ayant le souhait de se divertir par l’initiation au jeu théâtral, la découverte des archives et le multimédia.

Places limitées.

Inscription obligatoire par téléphone. Acte 1 : réalisation d’un masque avec Alaric –facteur de masques- dans l’atelier de l’Histoire à pierresvives pour représenter un des personnages des “Fourberies de Scapin” du Grand Molière. Acte 2 : En s’inspirant du travail de mise en scène d’André Crocq, conservé aux Archives de l’Hérault, initiation au jeu d’acteur et de mise en scène avec masque et au travail du texte (diction). Découverte des coulisses … des Archives. Acte 3 : Enregistrement des voix en studio ; prises de photos. Les actes 2 et 3 auront lieu sur deux demi-journées courant mars, dates retenues avec le groupe constitué. Tenue en noir nécessaire pour les deux derniers actes. Epilogue : réalisation d’un clip-photo résumant “Les fourberies de Scapin”. +33 4 67 67 37 58 Atelier pour adulte ayant le souhait de se divertir par l’initiation au jeu théâtral, la découverte des archives et le multimédia.

Acte 1 : réalisation d'un masque avec Alaric –facteur de masques- dans l'atelier de l'Histoire à pierresvives pour représenter un des personnages des "Fourberies de Scapin" du Grand Molière. Acte 2 : En s'inspirant du travail de mise en scène d'André Crocq, conservé aux Archives de l'Hérault, initiation au jeu d'acteur et de mise en scène avec masque et au travail du texte (diction). Découverte des coulisses … des Archives. Acte 3 : Enregistrement des voix en studio ; prises de photos. Les actes 2 et 3 auront lieu sur deux demi-journées courant mars, dates retenues avec le groupe constitué. Tenue en noir nécessaire pour les deux derniers actes. Epilogue : réalisation d'un clip-photo résumant "Les fourberies de Scapin".

