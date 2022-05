Atelier crochet Roseraie de Morailles Pithiviers-le-vieil Catégorie d’évènement: Pithiviers-le-vieil

Avec Sylvie – Rendez-vous des habitants Sylvie propose un atelier crochet, pour fabriquer une éponge japonaise – le Tawashi. Le tawashi, c’est une éponge zéro-déchet, qui sert à laver la vaisselle, les surfaces, la voiture… Une alternative écologique aux éponges classiques. Il n’est pas nécessaire d’être un as du crochet, mais quelques bases sont nécessaires comme savoir faire une maille serrée ou des brides pour participer à l’atelier Condition : Avoir des bases en crochet + Apporter son crochet ou aiguille 5€ par personne / Sur réservation

