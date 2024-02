Atelier crochet Le filet Dity Pont-l’Abbé, vendredi 8 mars 2024.

En fabriquant ensemble un galon de dentelle, les débutants apprendront les points de base, tandis que les initiés iront un peu plus loin en apprenant à diminuer et augmenter.

Idéal pour acquérir des bases techniques solides, le filet au crochet vous ouvrira les portes de multiples réalisations.

Vêtements, accessoires, décoration, linge de maison, tout devient possible !

3 pers. minimum, 6 maximum

Débutants ou initiés à partir de 10 ans

Réservation obligatoire .

Début : 2024-03-08 17:00:00

fin : 2024-03-08 19:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

