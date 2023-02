Atelier Crochet : le coeur “Valentin” Salies-de-Béarn, 12 février 2023, Salies-de-Béarn .

Atelier Crochet : le coeur “Valentin”

Créativ'y Thé 10 Rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2023-02-12 – 2023-02-12

Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustère

Salies-de-Béarn

Pyrénées-Atlantiques

Autour d’un petit ouvrage ludique sur le thème de la Saint Valentin, Céline vous apprend (ou ré-apprend) les bases du crochet : le nœud coulant, la maille serrée et la maille coulée.

Ce joli cœur pourra vous servir en dessous de tasse ou en suspension pour décorer votre intérieur.

Lors de cet atelier, 2 possibilités selon votre niveau :

– les débutants réaliseront un coeur simple en grosse maille.

– les personnes plus expérimentées pourront créer un coeur écru en 3D. Attention, Il est plus long à faire et il faut déjà connaître la maille serrée.).

+33 6 17 51 15 80 Créativ’y Thé

Creativythe

Créativ’y Thé 10 Rue Elysée Coustère Salies-de-Béarn

