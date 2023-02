ATELIER CROCHET ET AMIGURUMI Teyran Teyran Catégories d’Évènement: Hérault

Teyran

ATELIER CROCHET ET AMIGURUMI, 14 février 2023, Teyran Teyran. ATELIER CROCHET ET AMIGURUMI Teyran Herault

2023-02-14 14:00:00 – 2023-02-14 Teyran

Herault Teyran S’initier au crochet ou aller plus loin en s’essayant à la confection de petits animaux, accompagné par Bernadette Couffignal.

Espace adultes. Gratuit, sur inscription (04 67 16 19 13 ou culture@ville-teyran.fr) S’initier au crochet ou aller plus loin en s’essayant à la confection de petits animaux, accompagné par Bernadette Couffignal. Espace adultes. Gratuit, sur inscription (04 67 16 19 13 ou culture@ville-teyran.fr) +33 4 67 16 19 13 teyran

Teyran

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Teyran Autres Lieu Teyran Adresse Teyran Herault Ville Teyran Teyran lieuville Teyran Departement Herault

Teyran Teyran Teyran Herault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/teyran teyran/

ATELIER CROCHET ET AMIGURUMI 2023-02-14 was last modified: by ATELIER CROCHET ET AMIGURUMI Teyran 14 février 2023 Hérault Teyran Teyran, Hérault

Teyran Teyran Herault