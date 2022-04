Atelier Crochet : Création d’un panier (niveau débutant) Salle Atelier Auzeville-Tolosane Auzeville-Tolosane Catégories d’évènement: Auzeville-Tolosane

Bonjour à tous ! Une nouvelle semaine pleine de créativité se profile devant nous au sein de l’association C’Ma Créa ! Voici donc le programme : – Jeudi 14 Avril de 20h15 à 21h45 : Un panier en crochet. Vous découvrirez la technique du crochetage en rond en réalisant ce panier. Nous aurons besoin de seulement 2 séances pour que vous puissiez créer le votre ! Matériel & Tuto fournis (si vous souhaitez continuer le panier chez vous avant la prochaine séance, amenez un crochet n° 9 ou n° 10, vous pouvez aussi apporter votre laine fétiche de grosse taille de préférence) Rappel : Les ateliers sont confirmés dès 3 participants. Tarif : 10€/adhérent et 25€/non-adhérent. Pour vous inscrire rien de plus simple : [https://bit.ly/AtelierCMCrea](https://bit.ly/AtelierCMCrea) . Pour plus de renseignements 06.81.89.88.07 ou [courrier@cmacrea.org](mailto:courrier@cmacrea.org) . A très bientôt chez C’Ma Créa ! Magali Danjan, Présidente de l’association C’Ma Créa #CMACREA #AuzevilleTolosane #association #AtelierCréatif #Toulouse #CastanetTolosan #Ramonville #crochet #papier #LoisirsCréatifs #AtelierCrochet #ActiviteManuelle #PanierenCrochet

Sur Inscription

Un panier en crochet. Vous découvrirez la technique du crochetage en rond en réalisant ce panier. Nous aurons besoin de seulement 2 séances pour que vous puissiez créer le votre ! Salle Atelier Auzeville-Tolosane 16 chemin des écoles, 31320 Auzeville-Tolosane

