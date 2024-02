Atelier crochet Carrés granny Dity Pont-l’Abbé, vendredi 16 février 2024.

Venez découvrir ou redécouvrir le crochet en réalisant le fameux carré tellement en vogue dans les années 70 80 et qui est revenu en force depuis 1 ou 2 ans.

Vous apprendrez 2 point de base (chainette ou maille libre et bride) en réalisant ce carré qui peut être multiplié et combiné à l’infini pour de multiples créations (coussin, sac, pochette de téléphone, caraco …). Vous repartirez avec votre 1er carré granny (ou avec 2 si vous savez déjà tenir le crochet)

A partir de 10 ans

Pré-requis pour les personnes qui ont peu l’habitude des travaux d’aiguille il conviendrait d’être droitier (notamment les plus jeunes)

Réservation obligatoire. Nombre de participants 5 maxi .

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16 17:00:00

Dity 7 Rue Marcel Cariou

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne dity29120@gmail.com

