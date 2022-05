Atelier Croc et Toi Centre social et culturel 13 Pour Tous Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 12 juillet 2022

de 15h00 à 17h30

gratuit

Dans le cadre des BHLM de la Ville de Paris, La médiathèque Melville accueille un atelier tout en couleur avec l’autrice et illustratrice Lucie Phan. LE MARDI 12 JUILLET A 15h30 A partir du petit livret « Croc et toi » qui leur sera distribué, les enfants imagineront leur propre livre, s’appropriant le personnage de Croc et son univers pour qu’il devienne un ami pour toujours. Un atelier magique pour les enfants de 3 à 6 ans ! Centre social et culturel 13 Pour Tous 4, Place de Vénétie 75013 Paris Contact : http://equipement.paris.fr/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 01 53 82 76 76 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/

