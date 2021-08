Tampon (Le) Cité du Volcan La Réunion, Tampon (Le) Atelier cristallisation Cité du Volcan Tampon (Le) Catégories d’évènement: La Réunion

Atelier pour comprendre la formation des cristaux dans les roches de La Réunion. Plusieurs étapes : -Observation des roches -Expérience de la cristallisation de la vanilline -Observation au microscope -Identification des roches en utilisant une clé de détermination

Entrée libre. 15 participants par séance. Durée : 40 min environ. Matériel fourni.

A la découverte des roches de La Réunion ! Cité du Volcan RN3 Bourg-Murat, La Plaine-des-Cafres, 97430 Le Tampon Tampon (Le) La Réunion

