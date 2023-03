Métiers d’art en Ardennes atelier Cristal d’ici et d’ailleurs Monthermé Catégories d’Évènement: Ardennes

Métiers d’art en Ardennes atelier Cristal d’ici et d’ailleurs, 1 avril 2023, Monthermé. Métiers d’art en Ardennes 1 et 2 avril atelier Cristal d’ici et d’ailleurs Démonstration tournage sur bois

Exposition des produits à monthermé

Exposition de bijoux et d’objets en cuir Une douzaine d’artisan et artistes vous présenteront leur savoir-faire et expliquerons les différentes étape de fabrication de leurs produits, ainsi que leur formation et leur cursus professionnel.

Le but ? Exprimer et informer le public sur la diversité des métiers d’art et les différentes voies à emprunter selon nos régions et nos pays. Et pour cause : certains artisans qui seront présents nous viennent de Belgique et d’ailleurs. atelier Cristal d’ici et d’ailleurs 7 rue du lieutenant Barbaste 08800 Monthermé Monthermé 08800 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100070789730824&sk=about »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Démonstration Exposition Romain Daugny et Catherine Mercier

