Porte Ouverte Atelier Cris R. Hauteville Caumont Catégories d’Évènement: Hauteville Caumont

Pas-de-Calais Porte Ouverte Atelier Cris R. Hauteville Caumont, 15 septembre 2023, Hauteville Caumont. Porte Ouverte 15 – 17 septembre Atelier Cris R. Entrée libre Le bâtiment est en vieilles pierres mais toujours sur pied malgré le temps qui l’a traversé. Il date de 17/18e siecle. C’était une ancienne prison qui appartenais au château d’ Hautefeuille, située juste en face. Il s’est transformer en Mairie annexe en 1990 afin de faciliter les votes des differentes élections pour les habitants d’ Hauteville, Hameau appartenant à caumont. Atelier Cris R. Route Nationale Hameau Hauteville Caumont 62140 Hauteville Caumont 62140 Pas-de-Calais 0652936121 Ce sera prochainement un Atelier d’Artiste où quelques stages auront lieu, des cours pour celui qui en aura besoin. Ce sera mon lieu de travail, Culturel et Artistique. Différentes Techniques seront exposées (Fusain, Aquarelle, Acrylique, Huile, Pastel). Un parking provisoire sera aménagé pour les véhicules. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Christelle Risbourg Détails Catégories d’Évènement: Hauteville Caumont, Pas-de-Calais Autres Lieu Atelier Cris R. Adresse Route Nationale Hameau Hauteville Caumont 62140 Ville Hauteville Caumont Departement Pas-de-Calais Age min 1 Age max 99 Lieu Ville Atelier Cris R. Hauteville Caumont

Atelier Cris R. Hauteville Caumont Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauteville caumont/