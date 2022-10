Atelier crêpes Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistre

Scaër

Atelier crêpes Scaër, 3 novembre 2022, Scaër. Atelier crêpes

Lieu-dit Penquelen Huella Scaër Finistre

2022-11-03 – 2022-11-05 Scaër

Finistre Envie d’apprendre à faire des crêpes?

Mettre la main à la pâte?

Tourner sur un bilig?

Avoir les astuces d’une crêpière formatrice?

Stages crêpes pour particuliers (adolescentes, adultes) animés par Sandie de La Keroulotte, Crêpière Formatrice.

Bonne humeur, dégustation et apprentissage garantis ! sandie.crenn@gmail.com +33 6 63 62 67 81 http://www.la-keroulotte.jimdosite.com/ Scaër

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Scaër Autres Lieu Scaër Adresse Lieu-dit Penquelen Huella Scaër Finistre Ville Scaër lieuville Scaër Departement Finistre

Scaër Scaër Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/scaer/

Atelier crêpes Scaër 2022-11-03 was last modified: by Atelier crêpes Scaër Scaër 3 novembre 2022 Finistre Lieu-dit Penquelen Huella Scaër Finistre Scaër

Scaër Finistre