Atelier Crêpes Ribines et Cuisine Plouguerneau Catégories d’Évènement: Finistère

Plouguerneau

Atelier Crêpes Ribines et Cuisine, 7 mars 2023, Plouguerneau . Atelier Crêpes 3 Lieu-dit La Martyre Ribines et Cuisine Plouguerneau Finistere Ribines et Cuisine 3 Lieu-dit La Martyre

2023-03-07 11:00:00 – 2023-03-07 14:00:00

Ribines et Cuisine 3 Lieu-dit La Martyre

Plouguerneau

Finistere Venez apprendre à tourner les crêpes sur une billig traditionnelle.

Réalisation des 2 pâtes, initiation puis apprentissage.

Enfin, on garni les crêpes pour les déguster.

Chaque participant repart avec 12 crêpes froment et 6 crêpes blé noir.

Convivialité et bonne humeur. 40 €/ personnes

4 personnes maximum par atelier ribines.et.cuisine@gmail.com +33 6 24 42 02 23 http://www.ribines-et-cuisines.fr/ Ribines et Cuisine 3 Lieu-dit La Martyre Plouguerneau

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Plouguerneau Finistere Ribines et Cuisine 3 Lieu-dit La Martyre Ville Plouguerneau lieuville Ribines et Cuisine 3 Lieu-dit La Martyre Plouguerneau Departement Finistere

Plouguerneau Plouguerneau Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouguerneau /

Atelier Crêpes Ribines et Cuisine 2023-03-07 was last modified: by Atelier Crêpes Ribines et Cuisine Plouguerneau 7 mars 2023 3 Lieu-dit La Martyre Ribines et Cuisine Plouguerneau Finistère finistère Ribines et Cuisine Plouguerneau

Plouguerneau Finistere