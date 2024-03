Atelier crêpes Lieu-dit Boudiguen Querrien, samedi 9 mars 2024.

Tristan te perfectionnera au tournage des crêpes !

Au programme

– Fabrication, comparaison et explication de tous les secrets de la pâte à crêpes !

– Fabrication du meilleur caramel de l’univers !

– Billig et culottage de plaque !

– Tournage de crêpes + garnissage

On finira par un repas commun avec dégustation comparative en fonction de plusieurs critères (recettes, billigs, réglage divers,…)

Prérequis savoir tourner et garnir des crêpes basiquement.

(Pour ceux qui n’ont jamais tourné de crêpes et qui souhaiteraient apprendre, ne vous inquiétez pas une formation débutant sera très prochainement proposé !)

Si tu veux mettre en pratique ton atelier, on organise la Saint Patrick le soir même, et on cherche des bénévoles pour tourner des crêpes, alors n’hésite pas ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 09:00:00

fin : 2024-03-09 13:00:00

Lieu-dit Boudiguen A La Ferme (Collectif Tomahawk)

Querrien 29310 Finistère Bretagne associationtomahawk.tribu@gmail.com

