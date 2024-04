Atelier crêpes paysannes bio en famille Ferme vivante 89.10 Bagneaux, dimanche 9 juin 2024.

Atelier crêpes paysannes bio en famille Atelier du goûter bio : faire en famille vos crêpes paysannes bio ! Dimanche 9 juin, 14h30 Ferme vivante 89.10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-09T14:30:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-09T14:30:00+02:00 – 2024-06-09T17:00:00+02:00

Du grain au crêpes, l’occasion de comprendre en famille les différentes étapes nécessaires.

Présentation de notre mode de production bio, une ferme engagée en agro-écologie sur sol vivant. Production des céréales associées à d’autres plantes. Des techniques favorisant la biodiversité, la protection des sols, de l’eau et de l’air !

Découverte des différentes céréales : vous écraserez le grain grâce à notre moulin à meule de pierre.

Présentation de la recette et fabrication de la pâte à crêpes à base de différentes farines.

Cuisson des crêpes et dégustation !

Bonne humeur et moment convivial garanti !

Ferme vivante 89.10 Route des Grands Essarts 89190 Bagneaux Bagneaux 89190 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « fermevivante89.10@gmail.com »}]

Agriculture biologique atelier crêpes