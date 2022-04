Atelier crêpes / Atalier Krampouezk Espace culturel Le Triskell Ploeren Catégories d’évènement: Morbihan

Espace culturel Le Triskell, le samedi 14 mai à 10:00

Apprenez à tourner les crêpes sur une bilig comme un(e) pro tout en découvrant quelques notions de langue bretonne : gastronomie et culture à l’honneur !

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00

