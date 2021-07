Atelier créons avec les mots Saint-Jean-Pied-de-Port, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Atelier créons avec les mots 2021-07-09 15:30:00 – 2021-07-09 17:30:00 Place de la gare Médiathèque

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Atelier animé par Morgane Tellechea Services à la plume. Un atelier créatif mêlant les plaisirs de l’écriture et du dessin. Venez explorer votre imaginaire au travers d’un atelier E-Tegami sur le thème « Mer et merveilles », dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre. Qu’est-ce que l’E-tegami (« E » pour l’art, le dessin et « tegami » signifiant lettre) ?

C’est une carte postale sur laquelle on peint un fruit, un légume, une plante, un objet etc. de saison, en l’accompagnant d’un petit mot manuscrit. Nul besoin d’avoir des compétences en matière de dessin car l’intérêt d’une telle carte n’est pas

Places limitées sur réservation. A partir de 7 ans.

+33 5 59 37 34 76

Médiathèque

