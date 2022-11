Atelier Crème Chantilly au château! Chantilly Chantilly Catégories d’évènement: Chantilly

Oise 6 Apprenez à monter la mythique crème Chantilly !

Avis aux gourmands ! Vous avez toujours voulu apprendre à monter la mythique crème chantilly ? La confrérie des chevaliers fouetteurs est là pour promouvoir ce patrimoine historique et culinaire. Leur objectif : vous apprendre à réussir à monter la véritable crème chantilly à la main! Dates:

Décembre: 3, 4, 10, 11, 17 et 18 Lieu : Cabotière

Groupe de 16 personnes maximum

Durée : 1 heure environ

Matériel fourni par la confrérie des chevaliers fouetteurs Apprenez à monter la mythique crème Chantilly !

Matériel fourni par la confrérie des chevaliers fouetteurs https://chateaudechantilly.fr/evenement/ateliers-creme-chantilly/ Chantilly

