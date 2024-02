ATELIER CRÉEZ VOTRE POTERIE EN FAMILLE ! Porte Saint-Michel Guérande, samedi 6 avril 2024.

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’arts, profitez d’une journée qui réunit les générations dans un esprit convivial et créatif pour découvrir l’exposition, puis réaliser une œuvre (assiette, carafe, coquetier, etc.) pour votre table familiale sur les conseils de la potière France Boidin.

Votre œuvre sera ensuite cuite et émaillée dans l’atelier de la potière afin de lui garantir une belle et longue vie sur votre table !

Public familial (enfant à partir de 10 ans).

Nombre de place limité.

Animation autour de l’exposition « Gustave Tiffoche potier-sculpteur (1963-1990), potier-sculpteur ».

Porte Saint-Michel Billetterie-Boutique

Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire porte.saintmichel@ville-guerande.fr

