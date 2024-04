[atelier] CRÉEZ VOTRE MARIONNETTE Maison Folie Moulins Lille, dimanche 14 avril 2024.

[atelier] CRÉEZ VOTRE MARIONNETTE L’équipe du Mini-Lab vous aide à créer votre propre marionnette de papier ! Dimanche 14 avril, 15h00 Maison Folie Moulins Entrée Libre

Début : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T18:00:00+02:00

[atelier]

CRÉEZ VOTRE MARIONNETTE

Maison Folie Moulins – Mini-Lab

Dim. 14 Avril

⏲ 15h > 18h

Gratuit

En lien avec le spectacle marionnettique VIDA de Javier Aranda, retrouvez un atelier directement lié : l’équipe du Mini-Lab vous aide à créer votre propre marionnette de papier !

—

➕VIDA – Javier Aranda

14 avril – 15h30 & 17h30

Réservations : https://my.weezevent.com/vida-par-javier-aranda

Dans Vida, les deux seules mains du marionnettiste et quelques accessoires d’un panier à couture font naître des personnages et racontent une vie entière.

La pièce est autant bluffante, drôle, espiègle qu’infiniment émouvante.

Cette réflexion sur le temps qui passe est un formidable joyau poétique et marionnetique à partager en famille.

Maison Folie Moulins 47 rue d'Arras Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

« , « type »: « rich », « title »: « Vida par Javier Aranda », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1112009.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/vida-par-javier-aranda », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 356}, « link »: « https://my.weezevent.com/vida-par-javier-aranda »}]