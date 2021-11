Mourenx Mourenx Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Atelier : Créez des personnages imaginaires ! Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Atelier : Créez des personnages imaginaires ! Mourenx, 27 novembre 2021, Mourenx. Atelier : Créez des personnages imaginaires ! Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 17:00:00 Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques L’artiste Elia Pagliarino animera, après une visite de son exposition, un atelier de pratique artiste : comment développer son imaginaire pour représenter un personnage singulier ? Découvrez les techniques du collage, du dessin et de la plume pour créer ! L’artiste Elia Pagliarino animera, après une visite de son exposition, un atelier de pratique artiste : comment développer son imaginaire pour représenter un personnage singulier ? Découvrez les techniques du collage, du dessin et de la plume pour créer ! +33 5 59 60 43 48 L’artiste Elia Pagliarino animera, après une visite de son exposition, un atelier de pratique artiste : comment développer son imaginaire pour représenter un personnage singulier ? Découvrez les techniques du collage, du dessin et de la plume pour créer ! Mairie

Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx

dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Galerie d'art contemporain 2 avenue Charles Moureu Ville Mourenx lieuville Galerie d'art contemporain 2 avenue Charles Moureu Mourenx