Atelier Créer une chronique : Sevel ur gronikenn Radio Naoned, 5 mars 2022, Saint-Herblain.

2 ateliers le samedi 5 mars 2022 : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Horaire : 10:00 13:00

Gratuit : oui Renseignements : Kentelioù an Noz – 02 40 20 39 74 – kenteliouannoz@gmail.com 2 ateliers le samedi 5 mars 2022 : de 10h à 13h et de 14h à 17h

Qu’est-ce qu’une chronique ? Choisissez un sujet qui vous plaît, cherchez des informations. Un sujet à traiter entre 2 minutes et 5 minutes. Faire des phrases courtes et au présent. Apprendre à parler au micro et enregistrer. Voici le but de cet atelier mené par Marianne de Radio Naoned et Liza de Kentelioù an Noz ! Dans le cadre du Mois du Breton et du Gallo en Loire-Atlantique (mars 2022)

Radio Naoned Saint-Herblain 44800

