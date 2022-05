Atelier “Créer son paysage sonore”, 8 juin 2022, .

Atelier “Créer son paysage sonore”

2022-06-08 14:30:00 – 2022-06-08 16:30:00

EUR 10 Après l’écoute directe des oiseaux qui nous aurons fait l’honneur de chanter pour nous, nous les retrouverons en studio. Nous pourrons alors les refaire chanter à notre guise et pourquoi pas leur faire entamer un dialogue entre une fauvette à tête noire et un pinson des arbres, un guêpier d’Europe et une grive musicienne…

En studio, retrouver les oiseaux du bocage et les faire dialoguer pour créer un véritable concert issu de la nature

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/creer-son-paysage-sonore-naturel/

© Abbaye de Noirlac

