Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Atelier “Créer son mini-jardin d’intérieur” Saint-Vincent-de-Tyrosse Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Atelier “Créer son mini-jardin d’intérieur” Saint-Vincent-de-Tyrosse, 20 novembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Atelier “Créer son mini-jardin d’intérieur” Aux Jardins de l’Humanité 253 rue de Lartigue Saint-Vincent-de-Tyrosse

2021-11-20 – 2021-11-20 Aux Jardins de l’Humanité 253 rue de Lartigue

Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes Atelier parents/enfants à partir de 10 ans. Chaque famille réalise son jardin de plantes vertes ou grasses et repart avec sa création. Gratuit. Atelier parents/enfants à partir de 10 ans. Chaque famille réalise son jardin de plantes vertes ou grasses et repart avec sa création. Gratuit. +33 6 83 56 32 16 Atelier parents/enfants à partir de 10 ans. Chaque famille réalise son jardin de plantes vertes ou grasses et repart avec sa création. Gratuit. Les Jardins de l’Humanité

Aux Jardins de l’Humanité 253 rue de Lartigue Saint-Vincent-de-Tyrosse

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Vincent-de-Tyrosse Autres Lieu Saint-Vincent-de-Tyrosse Adresse Aux Jardins de l'Humanité 253 rue de Lartigue Ville Saint-Vincent-de-Tyrosse lieuville Aux Jardins de l'Humanité 253 rue de Lartigue Saint-Vincent-de-Tyrosse