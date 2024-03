Atelier Créer son épouvantail Truchtersheim, dimanche 13 octobre 2024.

Atelier Créer son épouvantail Truchtersheim Bas-Rhin

Par l’équipe de confection de la Maison du Kochersberg. Le sourire des épouvantails embellit nos villages. La confection se fait avec des produits à recycler adaptés aux intempéries selon que l’épouvantail est placé à l’abri de la pluie ou à l’extérieur. Sa fabrication se fait en commençant par le haut, se poursuit par le bas et se termine par la tête et les accessoires. L’élément porteur est différent s’il est assis, debout ou en mouvement. La taille s’adapte au cadre dans lequel il est placé. L’atelier associe créativité et techniques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 15:00:00

fin : 2024-10-13 17:00:00

4 place du Marché

Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est musee@eskapade.alsace

L’événement Atelier Créer son épouvantail Truchtersheim a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg