Atelier : créer sa boîte en bois

2022-05-06 14:00:00 – 2022-05-06 16:00:00 Le Pavillon de Ouistreham vous propose un atelier pour créer sa boite en bois.

Sur inscription, places limitées. Le Pavillon de Ouistreham vous propose un atelier pour créer sa boite en bois. Apporter une planche de contreplaquée de 5mm maxi. Sur inscription, places limitées. mediationnumerique@ville-ouistreham.fr +33 2 31 25 51 62 Le Pavillon de Ouistreham vous propose un atelier pour créer sa boite en bois.

