ATELIER CRÉER SA BOÎTE À FLEURS Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Étienne-de-Mer-Morte Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Étienne-de-Mer-Morte

ATELIER CRÉER SA BOÎTE À FLEURS Saint-Étienne-de-Mer-Morte, 23 février 2022, Saint-Étienne-de-Mer-Morte. ATELIER CRÉER SA BOÎTE À FLEURS Saint-Étienne-de-Mer-Morte

2022-02-23 – 2022-02-23

Saint-Étienne-de-Mer-Morte Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Mer-Morte EUR Atelier ouvert à partir de 12 ans – Maxi 10 personnes

Bulletin d’inscription disponible en mairie de St Étienne de mer morte ou sur mon site internet dans le menu Atelier La distillerie de Machecoul.

Bulletin à me déposer à la maison ou dans ma boîte aux lettres à l’adresse indiquée en bas de page. Créer votre boîte à fleurs dans une ambiance décontractée et conviviale. caroetsaboiteafleurs@gmail.com +33 6 02 06 50 49 https://caroetsaboiteafleurs.mystrikingly.com/ Atelier ouvert à partir de 12 ans – Maxi 10 personnes

Bulletin d’inscription disponible en mairie de St Étienne de mer morte ou sur mon site internet dans le menu Atelier La distillerie de Machecoul.

Bulletin à me déposer à la maison ou dans ma boîte aux lettres à l’adresse indiquée en bas de page. Saint-Étienne-de-Mer-Morte

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Étienne-de-Mer-Morte Autres Lieu Saint-Étienne-de-Mer-Morte Adresse Ville Saint-Étienne-de-Mer-Morte lieuville Saint-Étienne-de-Mer-Morte Departement Loire-Atlantique

ATELIER CRÉER SA BOÎTE À FLEURS Saint-Étienne-de-Mer-Morte 2022-02-23 was last modified: by ATELIER CRÉER SA BOÎTE À FLEURS Saint-Étienne-de-Mer-Morte Saint-Étienne-de-Mer-Morte 23 février 2022 Loire-Atlantique Saint-Étienne-de-Mer-Morte

Saint-Étienne-de-Mer-Morte Loire-Atlantique