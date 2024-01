Atelier : créer de bout en bout…de bois Rouffach, mercredi 24 janvier 2024.

Atelier : créer de bout en bout…de bois Rouffach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-24 14:00:00

fin : 2024-01-24 16:00:00

Venez, en binôme parent ou grand-parent-enfant, vous initier à l’art du chantournage et participer à plusieurs activités autour du bois.

Au programme : réalisation d’un puzzle en bois et création libre d’objets bois en 3D.

Atelier animé par Mathieu Hilaire – Artisan Chantourneur – Mille & Une Facettes.

A partir de 7 ans.

0 EUR.

12B place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est mediatheque@cc-paysderouffach.fr



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach