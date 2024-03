Atelier « CREER DANS L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » d’une demi-journée à Strasbourg Strasbourg Strasbourg, mardi 16 avril 2024.

Début : 2024-04-16T09:45:00+02:00 – 2024-04-16T13:30:00+02:00

Fin : 2024-04-16T09:45:00+02:00 – 2024-04-16T13:30:00+02:00

Vous avez un projet ou une idée de création d’activité dans l’Economie Sociale et Solidaire ?

Ou bien vous habitez dans un bassin d’emploi où il ne se passe pas grand chose… et pourtant vous savez que beaucoup de besoins sociaux (mobilité, vivre ensemble, etc.) restent à prendre en compte et ça vaudrait la peine de chercher des réponses à plusieurs ?

Participez à l’atelier France Travail « CREER DANS L’ESS » !

Une matinée pour découvrir l’Economie Sociale et Solidaire et ses principes fondateurs, parler de votre projet ou idée, avoir des contacts et trouver les bons relais pour aller plus loin.

Atelier toutes les 6 semaines environ, uniquement en présentiel (accès facile TRAM C, D ou E, 20 min en BUS « G » depuis la gare de Strasbourg, arrêt « Winston Churchill »). DATE SUIVANTE : le mardi 4 juin.

Cet atelier est très participatif, avec 4 temps forts : Faire connaissance ; Les principes et activités de l’ESS ; Point individuel sur votre idée ou projet ; Les étapes de la création d’entreprise dans l’ESS.

Après votre participation à l’atelier, nous vous envoyons un mail avec toutes les informations et liens utiles, et vous pouvez rester en contact avec les autres participant.e.s pour développer votre « réseau ESS ».

