Atelier “Crée ton sceau”

2022-05-22 – 2022-05-22 EUR Le musée de l’Abbaye à Mauléon vous propose de créer votre propre sceau en argile.

Un atelier créatif destiné aux visiteurs afin de découvrir l’histoire des sceaux et d’en distinguer les différentes formes et symboles.

A partir de 6 ans. Sur réservation.

A partir de 6 ans. Sur réservation.

